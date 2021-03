Geen play-offs, maar wel halve finale beker voor ex-speler van Antwerp: "Geen verrassing"

In 2010 tekende hij voor twee seizoenen bij Royal Antwerp FC, maar via Nederland en Tel Aviv belandde Marvin Peersman eind vorig jaar bij de Griekse promovendus Giannina.

De competitie in Griekenland eindigt dit weekend. Marvin Peersman eindigde met promovendus net naast de play-offs. Het seizoen zit er echter nog niet op, want Giannina plaatste zich voor de halve finales van de Griekse beker. “Ons seizoen was net niet constant genoeg om de play-offs te halen”, zegt onze 30-jarige landgenoot aan HLN. “De resultaten waren oké, maar we kenden een dipje en op bepalende momenten kregen we te vaak strafschoppen tegen of slikten we te makkelijk tegengoals. Maar goed, het is wat het is en nu mogen we in de laatste fase van de competitie niet meer in de problemen komen.”

Meersman vond zeer snel zijn draai in de Griekse competitie. “Over mijn eigen seizoen ben ik ook best tevreden. Het kan altijd beter, maar de aanpassing aan het Griekse voetbal verliep vlot. Daarbij speelde de clubleiding en de spelersgroep een belangrijke rol. Alle buitenlanders werden hier meteen goed opgenomen. Ik kijk uit naar het vervolg volgend seizoen, mét supporters. De Griekse voetbalsfeer wil ik heel graag meemaken van op het veld. De supporters zaten nu een jaar binnen, dus ik kan me voorstellen dat ze zich willen uitleven in de tribunes.”

In de beker schakelde Giannina Panathinaikos uit. “Voor mij was dat geen verrassing. We zijn dit seizoen nog op geen enkel moment weggespeeld. Olympiakos hielden we thuis op 1-1 en uit verloren we in pas in de slotfase met 1-0. Alleen PAOK kon ons al eens met ruime cijfers kloppen, maar nooit waren we kansloos. Dat sterkt me in de overtuiging dat ons bekerverhaal nog niet meteen is afgelopen. De loting vindt de komende dagen plaats, maar met AEK Athene, PAOK en Olympiakos wordt het sowieso een klepper. Doe mij nu maar PAOK of AEK en Olympiakos in de finale.”