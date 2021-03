Union-CEO Philippe Bormans na titel: "Een stabiele eersteklasser worden? Dat is niet onze doelstelling"

Tony Bloom nam in 2018 traditieclub Union over. Doel was om binnen de drie seizoen te promoveren naar 1A. Daar slaagden de Brusselaars zaterdagavond in. Dat daarmee de honger niet gestild is in het Dudenpark, bewijzen de woorden van Philippe Bormans na afloop.

Wanneer aan CEO Philippe Bormans de vraag werd gesteld of Union een stabiele eersteklasser wil worden, was het antwoord duidelijk. "Een stabiele eersteklasser? Nee, dat is niet onze doelstelling. We hebben intern al een plan klaarliggen met de volgende stappen. Maar de enige manier om succesvol te zijn, is door elke dag hard te werken. En net dat typeert Union", aldus Bormans.

"We weten dus wat de volgende stappen zullen zijn, maar vergis u niet: ook volgend seizoen zullen we onze huid al duur verkopen in 1A. We weten waar we naartoen willen."

"We willen een echte profploeg worden, zowel op als naast het terrein. Bovendien zullen we ook heel wat investeringen moeten doen aan de infrastructuur. We zullen het veld en de verlichting onder handen nemen. Het comfort van de toeschouwers moet ook verbeteren. Al zijn er natuurlijk ook een aantal zaken die we niet zelf in de hand hebben. Hiervoor moeten we goed samenwerken met de lokale overheden", besluit Philippe Bormans.