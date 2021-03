Paul Onuachu blijft maar scoren: "Hij doet me denken aan Jan Koller, maar met nog betere voeten"

KRC Genk herleeft weer. Ze hebben niet alleen een plaats in de finale van de Croky Cup beet, maar daarnaast zijn ze ook in de competitie bezig aan een goede reeks. Ze kunnen nog altijd rekenen op een uitstekende Paul Onuachu.

De Limburgers zaten een tijdlang in een sportieve put. Vorige maand moest John van den Brom zelfs vrezen voor zijn positie, maar de club schonk hem alsnog het vertrouwen. De Nederlander bedankte met een finaleplaats in de Croky Cup, maar daarnaast zijn ze ook nog steeds op weg naar een plaats in de top vier.

Het is vooral Paul Onuachu die voorin de nodige indruk maakt. De goalgetter trof ondertussen al 25 keer raak en krijgt nu ook lof toegezwaaid van een andere scherpschutter: “Ik zou hem eens graag live aan het werk zien. Hij doet me denken aan Jan Koller, maar met nog betere voeten. Ik hoor dat hij niet lang meer zal blijven”, vertelt Branko Strupar aan Het Laatste Nieuws.

Eerder toonde het Schotse Celtic Glasgow al eens interesse, maar ook Olympique Lyon en enkele clubs uit Engeland zouden hem graag laten overkomen. Eerder deze week viel hij wel naast de Nigeriaanse selectie en moest hij zich tevredenstellen met een plaats op de reservelijst.