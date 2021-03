Ook Zidane weet niet meer wat hij met Hazard moet aanvangen: weer een spierblessure die hem aan de kant houdt

Eden Hazard heeft Real Madrid 115 miljoen euro gekost, maar aan dit tempo gaan ze die som er nooit uithalen. Hij heeft nu al zijn vijfde spierblessure in anderhalf jaar tijd opgelopen.

Hazard was net hersteld van een spierblessure die hem van 3 februari al aan de kant hield en waardoor hij zeven matchen miste. Na zijn rentree tegen Elche is het opnieuw zover. Real Madrid maakte bekend dat hij een blessure aan de grote lendenspier heeft opgelopen. Dat is een spier die zich diep in het lichaam bevindt tussen de bovenkant van het dijbeen en de onderzijde van de wervelkolom.

Hazard speelde in 18 maanden bij Real nog maar 36 matchen, goed voor 2.191 minuten. Da 's gemiddeld een uur per match. Gezien zijn status en de reden waarom de Koninklijke hem kocht, zeker niet genoeg. Hazard moest immers de nieuwe Galactico worden die het vertrek van Cristiano Ronaldo moest opvangen.

Zorgenkind

"Ik kan dit niet meer verklaren", zucht intussen ook Zinedine Zidane, de grootste pleitbezorger om Hazard naar Real te halen. Bij elke terugkeer die hij maakt, valt hij onverklaarbaar binnen de korste keren weer uit nadat hij groen licht kreeg van de medische staf. In Spanje durven enkele kranten zelfs al twijfelen aan zijn levensstijl.

Zidane reageerde trouwens gefrustreerd en geheimzinnig op zijn persconferentie voor de Champions League-match tegen Atalanta: "De fans gaan de echte Hazard nog wel zien, al weet ik niet of dat nog met mij zal zijn", deed hij een paar wenkbrauwen fronsen. "Er gebeuren zaken die ik niet kan uitleggen. Hij kan niet de dingen doen die hij wil doen. Hij kan ook niet spelen morgen."

Ook voor Roberto Martinez is dit geen goed nieuws. De bondscoach meende dat Hazard nu weer fit zou zijn, maar op enkele maanden van het EK blijft hij een zorgenkind. Want met hoeveel matchritme gaat hij in juni bij de Rode Duivels aankomen?