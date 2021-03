Lof voor Vanaken ("Barcelona") én andere Bruggeling: "Club moet scouts dankbaar zijn dat ze blind zijn: dat hij nog niet in Premier League speelt ..."

In de Jupiler Pro League steekt Club Brugge er momenteel flink bovenuit. De kloof met de tegenstand is 16 punten, tegen AA Gent kunnen ze dat verschil nog een beetje opdrijven. Iedereen is danig onder de indruk.

Zo ook Trond Sollied, gewezen coach van Club Brugge en ooit ook een belangrijk figuur binnen de blauw-zwarte familie. "Club Brugge moet vooral de scouts dankbaar zijn dat ze blind zijn", aldus Sollied in Het Nieuwsblad in duidelijke bewoordingen. Mata & Vanaken "Dat Clinton Mata nog niet in de Premier League speelt, is al moeilijk te geloven. En dat Vanaken nog in Brugge rondloopt is helemaal ongelooflijk." "Vanaken zou in Barcelona moeten spelen. Is Frenkie de Jong beter dan hem? Neen. Een speler selecteer je op goals en assists, niet op entertainment."