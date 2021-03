Théo Bongonda: "Revanche voor die twee competitienederlagen"

KRC Genk bereikte zondagavond ten koste van Anderlecht de bekerfinale. De Limburgers kwamen op een dubbele voorsprong, maar na een rode kaart en aansluitingstreffer werd het toch nog bibberen voor de viervoudige bekerwinnaar.

Théo Bongonda lijkt zijn basisplaats heroverd te hebben bij de Limburgers. De flankaanvaller lag met een lage voorzet aan de basis van het eigen doelpunt van Miazga. Veel acties kon Bongonda voor het overige niet maken, maar hij stroopte de mouwen op in balverlies. Iets wat John van den Brom ongetwijfeld graag zag gebeuren.

"Iedereen is blij, superblij", vertelde Bongonda, die gewisseld werd na de rode kaart, na afloop. "Dit is onze revanche voor die twee competitienederlagen tegen hen. Al hebben we serieus afgezien op het einde. Gelukkig voor ons draaide het niet uit op verlengingen, want dat zou erg lastig geweest zijn met zijn tienen. Hoe dan ook vond ik de reactie van onze ploeg na die rode kaart fantastisch."

En zo mogen Bongonda en co volgende maand de bus instappen met de Heizel als bestemming. "Ik hoop zo hard dat het deze keer wel raak is. Ik speelde al een finale met Zulte Waregem*, die helaas verloren ging", besluit Bongonda.

*In 2014 won Sporting Lokeren de finale met 1-0 van Zulte Waregem dankzij een doelpunt van Alexander Scholz. Théo Bongonda viel in minuut 82 in bij Essevee.