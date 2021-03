Tissoudali over hoe het Amsterdamse pleintjesvoetbal hem beter maakte: "Op een pleintje zal Noa Lang nooit van mij winnen"

Het aantal profvoetballers die opgroeiden met pleintjesvoetbal zijn niet op twee handen te tellen. Tarik Tissoudali is daar één van. De Amsterdammer speelde talloze uren op de pleintjes in zijn geboortestad en daar plukt hij nog steeds de vruchten van.

Tissoudali groeide op met het pleintjesvoetbal in Amsterdam. Hij was daar tijdens zijn jeugd altijd aan het voetballen. Een periode in zijn leven wat hem naar eigen zeggen een betere speler maakte. In een interview met Sport/Voetbalmagazine praat hij over het belang van het pleintjesvoetbal in Amsterdam.

Harde leerschool

"We tellen bijzonder veel pleintjes, waarop ook toernooien worden afgewerkt. Het wordt steeds minder, maar de jeugd voetbalt nog vaak. Wie verliest, moet lang wachten om er weer in te komen. Dat maakt dat de gretigheid er vanaf spat. Pleintjesvoetbal is niet voor het plezier, maar om te winnen. Bikkelhard", vertelt de Gent-aanvaller.

Tissoudali ziet ook gelijkenissen tussen de straat en de jeugdopleiding bij de Amsterdamse topclub Ajax: "Ik denk het wel. Ook gewoon van het lef. Dat zit gewoon in hun hele jeugdopleiding. Die komen ergens toe en zeggen: we zijn er en gáán gewoon vandaag. De straat is een harde leerschool. Hun opleiding ook. Je mannetje staan, leergierig zijn, altijd gretig en vooral willen winnen."

Techniek

Zelf plukt Tissoudali vandaag de dag nog steeds de vruchten van zijn verleden op de pleintjes: "Het spelen op de korte ruimte en een mannetje passeren, dat komt van de straat. Die opleiding kan je niet krijgen bij een voetbalclub. Het is vaak ook iets natuurlijks, de techniek."

Maar toch moet je meer zijn dan alleen maar een straatvoetballer zegt de ondertussen al 27-jarige aanvaller. "Je mag niet te veel straat zijn, snap je. Om het echt ver te schoppen, moet je meer dan enkel in de bal komen of het balletje in de voet willen", aldus Tissoudali.

Iemand die uit de Ajax-opleiding komt en momenteel het mooie weer maakt in de Jupiler Pro League is Noa Lang. Op de vraag of de Club-speler Tissoudali zou kunnen dribbelen antwoordt de Gent-aanvaller het volgende: "Ja, omdat ik niet zo'n goede verdediger ben. Maar op een pleintje zal hij nooit van mij winnen. Hij mag met zijn beste team komen!"