Fiorentina, subtopper in verval: Ribery halen bleek geen succesverhaal

Fiorentina, een prachtige traditieclub uit de Italiaanse stad Firenze, kent een moeilijk seizoen. Onder de voormalige bondscoach van Italië, Cesare Prandelli, staan de paars-witten pas dertiende in de stand en zijn ze nog niet volledig zeker van een verlengd verblijf in de Serie A.

Fiorentina begon met goede hoop aan het seizoen. Een mix van jonge talenten met ervaren voetballers moest zorgen voor een beter resultaat dan de tiende plaats van vorig jaar. Met 9 op 30 pakten de mannen van Cesare Prandelli een valse start in de Serie A. De oude vedetten konden niet meer brengen wat van hen verwacht werd, en de jonge spelers bleken te onervaren om een wedstrijd te beslissen.

Sinds nieuwjaar konden ze slechts vier keer winnen, en dat maakt dat ze nu op de dertiende plek te vinden zijn. Ze staan negen punten boven een degradatieplaats. Met nog elf wedstrijden te gaan zijn ze dus allesbehalve zeker van een verlengd verblijf in de Serie A. De voormalige Europacup II winnaar speelt al 17 jaar onafgebroken in de Italiaanse eerste klasse. Fiorentina is een echte traditieclub die zich hopelijk kan behoeden van de degradatie dit seizoen.

© photonews

Ervaren rotten

Wie Fiorentina zegt, zegt Franck Ribéry. De Franse vedette speelt sinds de zomer van 2019 bij de Italiaanse club. De inmiddels 37-jarige linksbuiten kon in 42 wedstrijden voor Fiorentina slechts vier keer scoren en negen assists afleveren. Ook de transfer van José Callejón viel hard tegen. De ex-Napolispeler kwam in oktober transfervrij over, maar kon bij Fiorentina niet meer brengen wat hij ooit bracht voor de ploeg van Dries Mertens. Dit seizoen gaf hij slechts één assist in de Serie A en wist hij maar één doelpunt te maken in de beker.

Uit nostalgie haalde Fiorentina ook Borja Valero terug uit Inter Milaan. De Spaanse middenvelder speelde tussen 2012 en 2017 al voor de club, toen met succes. Deze zomer werd hij op zijn 36-jarige leeftijd teruggehaald en bakt hij er niets meer van. Ook Giacomo Bonaventura werd deze zomer aangetrokken door de paars-witten. De 31-jarige Italiaan speelde lang op een degelijk niveau bij AC Milan. Dat ze hem deze zomer transfervrij lieten gaan zei eigenlijk al genoeg. Bonaventura is ook niet meer de middenvelder die hij ooit geweest is.

Toch nog hoop?

Zoals eerder vermeld beschikt Fiorentina ook over een hele hoop talenten. Bartlomiej Dragowski is daar één van. De Poolse doelman miste dit seizoen nog geen minuut bij Fiorentina en is nog maar 23 jaar oud. De Servische centrale verdediger van Fiorentina, Nikola Milenkovic, is ook nog maar 23. Zijn waarde wordt nu al geschat op 28 miljoen.

In de spits vinden we nog een Serviër terug, Dusan Vlahovic. Afgelopen weekend wist hij maar liefst drie keer te scoren in de eerste helft tegen Benevento. Op die manier besliste hij de kelderkraker en schonk hij Fiorentina drie belangrijke punten. Deze drie talenten kunnen mits de juiste aanvullingen Fiorentina uit het slop trekken. Laten we hopen dat deze prachtige traditieclub niet verdwijnt uit de Serie A.