Bormans niet te spreken over gang van zaken: "Dacht dat we 10 maanden geleden de bodem hadden bereikt"

Philippe Bormans is niet gediend met de manier waarop 1B behandeld wordt. Hij luchtte zijn hart voor de vergadering van de Pro League.

"De grote jongens dreigen de kleine jongens uit de Pro League te zetten”, vertelt Philippe Bormans aan Sporza. “Persoonlijk denk ik dat dat een goede zaak zou zijn. Ik denk dat de Pro League een belangenvereniging zou moeten zijn van alle professionele clubs. We merken dat dit in de praktijk niet werkt. De belangen van de grote clubs zijn niet te rijmen met die van de kleine clubs. Er is totaal geen vereniging meer. Misschien moeten we eens nadenken om 1B weer onafhankelijk te maken en uit de Pro League te stappen. Die dreigementen, dat werkt totaal niet."

Tien maand geleden werd de huidige opsplitsing van 1A en 1B doorgevoerd. "Waar we 10 maanden geleden dachten dat we de bodem bereikt hadden, denk ik dat we vandaag voor een historische dag staan. Het zou zomaar eens kunnen dat die bodem nog veel dieper zal worden."

De manier waarop alles gaat, zint Bormans niet. "Dit is zeer, zeer erg en het is heel ver gekomen met de Pro League dat we hier vandaag weer moeten luisteren naar dingen die boven ons hoofd aangepakt worden. Dit kunnen we echt niet toestaan. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat de clubs hun verstand gebruiken en dat er aan iedereen wordt gedacht, niet alleen aan het eigenbelang."

Een competitie volproppen met beloftenteams is geen goede zaak. "Ook de jeugdwerking van elke Belgische club komt op de helling te staan. Natuurlijk willen alle jongeren dan bij die 8 clubs. Let wel: wij zijn voor integratie van jongeren in het mannenvoetbal, maar dat kan niet enkel ten koste gaan van 1B."

"Elke club heeft miljoenen geïnvesteerd in de jeugdinfrastructuur, in trainers, coaching. Dat werkt, België is een topland qua opleiding. Dit systeem zou er zomaar kunnen voor zorgen dat de clubs stoppen met investeren in de jeugd. Leg mij uit waarom dat voorstel goed is voor onze jeugdopleiding. Dat antwoord ga je niet krijgen, omdat het er simpelweg niet is."