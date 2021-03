Roberto Martinez geeft raad aan voormalig toptalent: "Bij de nationale ploeg is er veel concurrentie, dus moet hij veel spelen"

Hoe zit het met Adnan Januzaj? Sinds september 2019 heeft hij geen telefoontje meer ontvangen van Roberto Martinez en ontbrak hij keer op keer in de selectie van de Rode Duivels. Hij uitte eerder al zijn frustraties, maar de bondscoach trakteert hem nu op wat gratis raad.

De 26-jarige flankaanvaller gaf eerder al aan dat hij teleurgesteld is in het feit dat zijn naam zo vaak ontbreekt in de selectie van de nationale ploeg.

Toch is Roberto Martinez duidelijk. Hij gelooft nog steeds in de kwaliteiten van het voormalig toptalent, maar de Spanjaard wil dat hij bij Real Sociedad meer in actie komt: “Adnan is iemand die veel moet spelen en betrokken wil zijn in het spel. Dan is hij pas op zijn best. Bij de nationale ploeg heeft hij veel concurrentie. Daarom moet hij veel spelen, dat is momenteel zijn situatie”, verklaarde de bondscoach aan Eleven Sports.

En inderdaad. Het jeugdproduct van Anderlecht schommelt bij zijn Spaanse werkgever tussen bank en basiselftal. Dit seizoen kwam hij 17 keer in actie voor Real Sociedad, daarin trof hij tweemaal raak en bediende hij evenveel keer een ploeggenoot.

Martinez blijft dan ook lovend over zijn speler: “Niemand kan zijn talent in twijfel trekken. Hij is één van de meest getalenteerde spelers van zijn generatie.”