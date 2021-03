Atletico-icoon steekt de loftrompet over Yannick Carrasco: "Het zou leuk geweest zijn om met hem samen te spelen"

Yannick Carrasco voelt zich goed in zijn vel bij Atletico Madrid dat ziet ook clubicoon Diego Forlan. Hij vindt dat onze landgenoot nog stappen vooruit heeft gezet tegenover zijn eerste periode bij de Rojiblancos.

Vanavond staat de Champions League-clash tussen Chelsea en Atletico Madrid op het programma. Yanninck Carrasco en co zullen straks vol aan de bak moeten aangezien ze de heenwedstrijd met 0-1 verloren.

Maturiteit

Onze landgenoot speelde toen niet mee en moest geblesseerd toekijken. Volgens Diego Forlan (ex-Atletico) had zijn afwezigheid duidelijk een invloed op de Madrilenen, dat zegt hij in een interview met La Dernière Heure. "Carrasco is een uitstekende speler die de club goed kent, ervaring heeft en elk jaar beter wordt. Natuurlijk is het nadelig voor het team wanneer zo'n speler ontbreekt."

De Uruguayaan is ook van mening dat Carrasco nog beter is dan tijdens zijn eerste periode bij de club. "Soms heeft een speler tijd nodig om zichzelf op te bouwen. Hij is volwassener dan vroeger en heeft veel meer ervaring opgedaan. Niemand twijfelde aan zijn kwaliteiten, maar nu is hij in staat om ze meer te gebruiken. Hij speelt op een intelligentere manier. Bovendien is hij gelukkig in deze groep en in deze stad Madrid waar hij van houdt", vertelt Forlan die zelf ook graag met de Rode Duivel had samengespeeld.

Ploegmakkers

"Hij is zeer getalenteerd met de bal aan zijn voeten, hij rent veel op en neer en hij maakt ook doelpunten. Dus ja, het zou geweldig zijn geweest om met hem te spelen", aldus de Uruguayaan.