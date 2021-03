Geen paniek of druk bij KV Oostende: "Staan nog steeds vierde" en "Daar gaan we voor"

In de Jupiler Pro League worden het nog vier hele spannende speeldagen op weg naar de eindafrekening. Met name om play-off 1 blijft het spannend.

"Jammer dat we geen voorsprong hebben gepakt voor de vierde plaats", was Robbie D'Haese duidelijk na de nederlaag in de Gentse Ghelamco Arena op de vorige speeldag."

"Het was een belangrijke match, maar wat de voorbije weken soms meezat, zat nu tegen. We moeten dat aanvaarden: we hebben nog vier finales en gaan vol voor het hoogst haalbare. We beschouwen elke match als een moeilijke match."

Geen druk

Een gevoel dat ook leeft bij coach Alexander Blessin: "We staan nog steeds vierde, dus in wezen is er niets veranderd."

"We hebben of voelen geen druk, we willen ervan genieten. We hebben nog twee wedstrijden thuis en twee op verplaatsing. We hebben soms wat problemen op verplaatsing, maar thuis zijn we heel sterk. We gaan er vol voor."