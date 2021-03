Young Boys Bern hopen op een stunt tegen Ajax, maar geschiedenis speelt niet in hun voordeel

Vanavond nemen de Young Boys Bern het op tegen Ajax in de Europa League. De heenmatch werd door de Amsterdammers met 3-0 gewonnen, maar toch geloven de spelers van Bern er nog in. Het wordt voor hen hopen op een nieuw "Wonder van Bern".

Na de 3-0 zege in de heenwedstrijd moet Ajax niet vrezen om nog uitgeschakeld te worden in de Europa League. Nog nooit gaf een Nederlandse club een marge van drie doelpunten nog weg in Europa. Toch geloven ze in Bern nog in een remontada. Barcelona deed het hen vier jaar geleden voor. In de heenwedstrijd verloren de Catalanen met 4-0 op het veld van PSG, maar de terugwedstrijd wisten ze te winnen met 6-1. Op zo een spektakelwedstrijd moeten ze in Bern dus ook hopen.

De spits van de Young Boys, Jean-Pierre Nsame, geeft zich niet zomaar gewonnen: "Niemand geeft nog een cent voor ons, maar we hebben al vaker bewezen dat we ijzersterk zijn als we met onze rug tegen de muur staan". De 27-jarige Kameroener was niet tevreden over de gang van zaken in de heenwedstrijd: "Het was een frustrerende avond. Ik verwacht dat het nu een andere wedstrijd wordt, ook door de omstandigheden op ons kunstgras. Ook zonder fans op de tribune zijn we tot veel in staat. In de vorige ronde tegen Bayer Leverkusen stonden we bij rust met 3-0 voor. Dat hadden ook niet veel mensen verwacht", vertelt hij aan de Zwitserse pers.

© photonews

Nieuw "Wonder van Bern"

Als de Young Boys de kwartfinale van de Europa League nog willen halen, zullen ze minstens vier keer moeten scoren tegen de Amsterdammers. Het "Wonder van Bern" staat voor de finale van het WK 1954 tussen West-Duitsland en Hongarije. Hongarije kwam op een 0-2 voorsprong, maar verloor de wedstrijd alsnog met 3-2.