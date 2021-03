Nieuw lid voor het Belgisch kliekje bij Dortmund?

Divock Origi zit op een dood spoor bij Liverpool. Dit seizoen stond hij in totaal nog maar 536 minuten op het veld bij de Engelse titelverdediger. De Belgische spits sluit een vertrek niet uit na enkele mooie jaren in Engeland. Borussia Dortmund zou verregaande interesse hebben.

Divock Origi staat in de belangstelling van enkele mooie clubs. Borussia Dortmund zou verregaande interesse hebben om de 25-jarige Belg deze zomer aan te trekken. In 2014 kocht Liverpool de spits weg bij Lille voor iets meer dan twaalf miljoen. Er wordt gezegd dat twaalf miljoen ook nu genoeg zou zijn om Origi te kopen. In de winter wou Liverpool nog 20 miljoen vangen voor de spits, maar dat wou geen enkele club betalen.

Origi werd in de zomer van 2014 gekocht van Lille door Liverpool. Ondermeer door zijn doelpunt op het WK tegen Rusland was de jonge spits opgevallen bij de Engelse topclub. Ze besloten wel om hem nog een jaartje te verhuren aan Lille. In 33 wedstrijden in Ligue 1 wist Origi acht keer te scoren.

Origi's hartje Klopp't voor Liverpool

Brendan Rodgers was de coach die Origi naar Liverpool haalde. Op zijn twintig jaar mocht Origi van hem debuteren in de Premier League tegen het Manchester United van de Nederlandse topcoach Louis van Gaal. In het seizoen 2015/16 volgde Jürgen Klopp Rodgers op. Origi kreeg sporadisch zijn kans bij Liverpool van Klopp. In totaal wist hij er tien keer de weg naar doel te vinden. Het seizoen daarop mocht hij wat meer minuten maken en scoorde hij elf keer. Toch was Klopp niet helemaal overtuigd van de Belgische spits. Hij stalde hem een jaartje bij Wolfsburg waar hij niet helemaal wist te overtuigen.

In het seizoen 2018/19 kreeg Origi amper nog kansen van Klopp. In totaal speelde hij slechts 673 minuten verdeeld over alle competities. Daarin scoorde hij wel zeven keer. Toch was dat misschien wel het mooiste seizoen van Origi bij Liverpool. In de halve finale van de Champions League stond hij in de basis en trapte hij Liverpool met twee doelpunten voorbij Barcelona. Ook in de finale tegen Tottenham wist Origi als invaller te scoren. Hij groeide uit tot cultheld van de The Reds en wou er ook niet vertrekken. Net als Batshuayi verliefd werd op Chelsea is ook Origi verliefd op Liverpool. Toch lijkt er aan dat huwelijk deze zomer een einde te komen.

Belgisch kliekje

Bij Dortmund kan Origi deel uit gaan maken van een Belgisch kliekje. Axel Witsel, Thorgan Hazard en Thomas Meunier kunnen er de nieuwe ploegmaats worden van de 25-jarige spits. Hij kent de drie Dortmund-Belgen van bij de Rode Duivels en zal zich dus goed kunnen informeren bij hen voor hij de transfer zal maken. Ook Michy Batshuayi speelde al eens een half seizoen voor Dortmund. Hij werd in het seizoen 2017/18 in de winterstop een half jaartje bij Dortmund gestald door Chelsea. Wordt Origi de volgende Belg in het Signal Iduna Park?