Het gaat héél hard voor groeibriljant uit Eredivisie, ook Martinez stuurt scouts: "Hij heeft toekomst bij Rode Duivels, zeker weten!"

Het gaat snoeihard voor een jonge Belg in Nederlandse loondienst. Is de volgende stap een selectie voor de Rode Duivels? Martinez zou hem alvast intensief scouten.

Een drietal maanden geleden maakte Yorbe Vertessen zijn debuut bij de hoofdmacht van PSV, enkele weken later werd hij ook effectief naar de A-kern overgeheveld.

Na zijn blessure begin dit jaar is hij sinds eind januari steeds verzekerd geweest van speelminuten voor de A-ploeg. In totaal kwam hij al acht keer in actie, waarin hij goed was voor één assist.

Rode Duivel?

"Hij heeft een toekomst bij de nationale ploeg van België. Zeker weten!", is Aad De Mos duidelijk in Het Laatste Nieuws. "Hij heeft snelheid en een goede eerste balaanname. Hij behoort samen met Ihattaren tot de grote talenten van PSV."

Volgens de krant staat Vertessen inderdaad al op de radar van Roberto Martinez, die al scouts naar de Lampenclub stuurde. De selectie van maart 2021 lijkt nog te vroeg te komen.