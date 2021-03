Ook bondsvoorzitter nu slachtoffer van corona-uitbraak bij Sporting Charleroi

De corona-uitbraak bij Charleroi blijft voor chaos zorgen. Een heleboel spelers hadden al een positief resultaat ontvangen, maar ook een bijkomende testronde heeft extra slecht nieuws opgeleverd.

Woensdag 17 maart onderging zowel de spelerskern als de technische staf een testronde van de Pro League. Zoals we eerder al schreven kregen Lukasz Teodorczyk, Amine Benchaib, Saido Berahino, Joris Kayembe, Kaveh Rezaei en Ognjen Vranjes het ‘gezelschap’ van Guillaume Gillet, Gjoko Zajkov, Marco Ilaimaharitra en Joachim Imbrechts.

Ook Mehdi Bayat, sportief directeur van de Zebra’s en bondsvoorzitter, heeft nu een positief resultaat in de bus gekregen. De club meldt via de officiële kanalen dat ook hij met onmiddellijke ingang in zelfisolatie is gegaan.

Het lijkt ondertussen onwaarschijnlijk dat de match van zaterdag tussen Beerschot en Sporting Charleroi ook effectief gespeeld zal worden. Ze hebben al een officieel verzoek ingediend om deze naar een latere datum te verplaatsen.