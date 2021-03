Voormalige Rode Duivel vol lof over Leandro Trossard: "Je ziet hoe belangrijk hij op de cruciale momenten is"

Afgelopen weekend kroonde Leandro Trossard zich met het winnende doelpunt tot matchwinnaar bij Brighton. Het waren drie levensbelangrijke punten, de club creëert zo wat extra ademruimte onderin, maar moet nog steeds blijven uitkijken voor het degradatiegevaar.

De ex-aanvoerder van KRC Genk scoorde tegen Southampton zijn derde doelpunt van het seizoen. Dat totaal had hoger kunnen liggen, maar de pechvogel raakte meermaals het doelhout. Daarnaast zette hij ook vier keer een ploeggenoot op weg naar een treffer.

De supporters van Brighton namen hem al eens onder vuur wegens te weinig doelpunten. Sebastien Pocognoli, die in 2016-2017 ook nog voor the Seagulls speelde, stelt ze gerust en vertelt dat de Rode Duivel nog veel meer in zijn mars heeft.

“Als Leandro zijn top bereikt, is hij echt goed. Dan zie je een aantal vaardigheden zoals bijvoorbeeld enkele vinnige bewegingen. Je ziet hoe belangrijk Leandro Trossard op de cruciale momenten is. Zijn doelpunten en assists leverden de club al zes levensbelangrijke punten op. Dat kan het verschil zijn tussen het verzekeren van het behoud of degraderen”, klonk het in The Argus.

Brighton staat in de Premier League op een zestiende plaats en telt nauwelijks drie punten meer dan het eerste stekje onder de degradatiestreep. Zaterdag staat er de kelderkraker tegen Newcastle United op het programma.