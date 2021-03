Samatta en Aleksandar Jankovic kennen patron van Standard-defensie goed: "Zoveel kwaliteiten met bal aan de voet"

Eén van de lichtpuntjes bij Standard dit seizoen is de patron die de verdediging aanstuurt sinds het uitvallen van Zinho Vanheusden: Merveille Bope Bokadi. Aan de Congolees ligt het doorgaans niet dat de resultaten tegenvallen. Ally Samatta en Aleksandar Jankovic werkten nog met hem samen.

Samatta, wiens ex-ploeg Genk vrijdagavond tegenover Standard staat, speelde met Bokadi samen in Congo. "Merveille was leuk om naar te kijken en een plezier om tegen te spelen", zegt de huidige aanvaller van Fenerbahçe in HLN. "Tegen hem staan op training was niet zo leuk. Hij is écht moeilijk af te stoppen. Hij heeft zoveel kwaliteiten met de bal aan de voet. Dribbelen, korte pass, lange pass..."

Sneller geïntegreerd dan Luyindama

"Bovendien leest hij het spel goed. Hij is kalm in balbezit", somt ook Aleksandar Jankovic verdere kwaliteiten van Bokadi op. Jankovic was trainer in Luik toen Bokadi daar in 2017 arriveerde. "Hij integreerde zich sneller dan Christian Luyindama. Daarom gaf ik hem direct speelminuten."

Zijn carrière werd wel afgeremd door blessures: de verdediger scheurde de kruisbanden van beide knieën. Nu staat hij er echter weer helemaal. "Een voetballer die een zware blessure heeft opgelopen, komt altijd terug als de beste versie van zichzelf", aldus Samatta. "Je wordt sterker, beter en je kan je eigen kwaliteiten beter inschatten."