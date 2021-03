Christian Kabasele eindelijk hersteld van zijn blessure: Binnenkort ook weer Rode Duivel?

Tot Kerst was Christian Kabasele niet weg te denken uit de basis bij Watford, maar toen sloeg het noodlot toe. Hij blesseerde zich aan de knie en kwam op 19 december tegen Huddersfield voor het laatst in actie. Nu onze landgenoot eindelijk terug fit is, is hij klaar om te schitteren.

Christian Kabasele heeft een moeilijke periode achter de rug. De Watford-verdediger was drie maanden out met een knieblessure maar is nu eindelijk weer wedstrijdfit. Voor zijn blessure deed hij het nochtans goed. Kabasele was een rots in de branding in de defensie van The Hornets en speelde nagenoeg elke wedstrijd.

Nadat de club vorig jaar nog degradeerde uit de Premier League timmeren ze nu aan de weg terug. Watford staat momenteel tweede in de Championship op zestien punten van leider Norwich en met drie punten voorsprong op Swansea dat derde staat. Als Kabasele en co hun tweede plek in de stand kunnen vasthouden promoveren ze op het einde van het seizoen meteen weer naar de Premier League.

Een mooi vooruitzicht voor de ondertussen al 30-jarige verdediger die ongetwijfeld heel gemotiveerd zal zijn bij zijn comeback.

Rode Duivels

© photonews

In het verleden werd Kabasele al eens geselecteerd voor de Rode Duivels. Hij was er bijvoorbeeld bij tijdens het EK van 2016 in Frankrijk. Hij kreeg toen wel geen speelminuten maar het is daardoor wel iemand die de manier van werken bij de nationale ploeg kent.

Als Kabasele na zijn blessure zijn beste vorm terugvindt en weer een basispion wordt bij Watford is hij misschien wel een interessante optie voor bondscoach Roberto Martinez met het oog op het EK van deze zomer aangezien voldoende wedstrijdritme belangrijk is tijdens de voorbeiding op een groot toernooi.

Onze landgenoot kwam dit seizoen al achttien keer in actie voor The Hornets over alle competities. Daarin kwam hij ook één keer tot scoren.