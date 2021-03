Martinez hoopvol voor EK-kansen Hazard: "We gaan de beste Eden te zien krijgen"

Het hoofditem tijdens de persconferentie van Roberto Martinez? Eden Hazard uiteraard. De KBVB gaf zelfs een Spaanse journalist voorrang om misverstanden uit de wereld te helpen: "Er is geen oorlog tussen Real en de Rode Duivels", aldus Martinez.

De situatie even schetsen: Real wil liever niet dat Hazard naar het EK gaat en zijn blessure nu veel rust geeft om beter te worden. Dat zou betekenen dat het EK bijna onmogelijk wordt. Martinez was dan ook heel diplomatisch in zijn woordkeuze.

"We mogen hem geen deadlines opleggen. Het belangrijkste is dat we Eden de tijd geven om volledig te herstellen. De Belgische voetbalbond en zijn club moeten daarin hun verantwoordelijkheid nemen. Een operatie zal Eden niet ondergaan", klonk het.

Een EK zonder Hazard zou de kansen van de Duivels ferm fnuiken. "Hij weet dat hij in de beste jaren van zijn carrière zit. We willen dat hij volledig fit is zodat hij van elk moment kan genieten van wat er nog allemaal aankomt. Ik heb het gevoel dat Eden sneller dan tegen het EK hersteld zal zijn. Wat ik in het Spaans gezegd heb? Dat we de beste Eden op het EK te zien krijgen", zei hij nog met een knipoog.