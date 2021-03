Eupen pakt de volle buit tegen KV Kortrijk na een boeiende pot voetbal en vooral een weergaloos doelpunt

Het werd een boeiende pot voetbal aan de Kehrweg met kansen langs beide kanten. Het was Eupen dat gans de partij domineerde en uiteindelijk werden de Panda's beloond voor hun werk en konden ze de netten toch twee keer doen trillen. Eindstand 2-0 al had dat ook helemaal anders kunnen zijn.

Eerste helft

De Panda's hadden er zin in. Ze begonnen fel aan de wedstrijd met na vijf minuten spelen al meteen een goede kans voor - wie anders - Smail Prevljak. De Bosniër zette Kortrijk-doelman Ilić meteen aan het werk met een goed schot vanuit de draai aan de rand van de zestien maar het sluitstuk van de Kerels zijn redding was van even goede kwaliteit.

In de 12e minuut zijn het weer de Panda's die voor dreiging zorgden. Peeters zette Ngoy met een goede steekpass op weg naar doel maar die besloot, mede door de druk van een Kortrijk-verdediger, in het zijnet.

Amper een minuut later kwam er respons van de Kerels. Na een goede counter kwam de bal bij Chevalier die het zelf eens vanop afstand probeerde. Zijn schot ging niet zo gek ver naast, een eerste waarschuwing van de Veekaa.

Op het kwartier kreeg Eupen dan een eerste honderd-procent-kans wederom met Peeters en Prevljak in de hoofdrol. De linksvoetige middenvelder speelde die laatste goed aan waardoor die kon draaien en schieten. Dat deed de Bosniër behoorlijk maar ook deze keer stond Ilić paraat. Hij voorkwam met een uitstekende redding een achterstand voor zijn Kortrijk.

De Panda's bleven de match domineren maar in de 39e minuut is het toch Gano dat voor doelgevaar zorgt bij Kortrijk. Hij werd goed diep gestuurd en besloot om het vanuit een scherpe hoek te proberen maar tevergeefs. Zijn schot raasde voorlangs.

Eupen kon voor de rust ook nog één keer voor gevaar zorgen. Na een knappe dribbel van Ngoy zette hij de bal goed voor en bereikte hij Prevljak die de bal niet onder controle kreeg en zijn volley enkele meters naast het doel besloot.

Al bij al een boeiende eerste helft waarbij vooral de thuisploeg het heft in handen nam maar enkel in de afwerking faalde.

Tweede helft

Na dik vijf minuten voetballen in de tweede helft kreeg KV Kortrijk een uitgelezen kans om op voorsprong te komen. Na een goede één-twee kwam Gano oog in oog te staan met Defourny maar de boomlange spits kon het hoofd niet koel houden en hij trapte de botstende bal uiteindelijk over het doel, kans verkeken.

Zoals wel vaker in het voetbal krijg je dan achteraf het deksel op de neus en dat was ook vandaag het geval. Nog geen minuut na de misser van Gano besloot Ngoy zijn duivels te ontbinden. De Eupen-spits sneed goed naar binnen naar zijn rechtervoet en knalde de bal staalhard in de kruising. Onhoudbaar voor Kortrijk-doelman Ilić. Eupen op voorsprong dus, 1-0 na 52 minuten voetballen.

Iets na het uur probeert Musona de voorsprong van de Panda's te verdubbelen. De bal komt uit de kluts voor zijn voeten terecht. Hij twijfelde niet en trapte hard en laag vanop afstand. Zijn schot raasde uiteindelijk via de buitenkant van de paal naast het doel.

Een kwartier voor het einde ging ook Kayembe zijn kans. Vanuit een scherpe hoek binnen de zestien probeerde hij de bal voorbij Ilić te jagen maar zijn poging miste maar net het kader.

In de 77e minuut waagt Ngoy zich nog eens aan een dribbel. Ook deze keer was hij daarmee succesvol en kon hij tot een schot komen. Hij knalde hard richting de linkerbovenhoek maar Kortrijk-doelman Ilić pareerde weer uitstekend.

Musona besliste tien minuten voor tijd de partij met een doelpunt in twee tijden. Na een goede voorzet van Adriano kon de Zimbabwaan koppen maar zijn poging werd eerst nog gepareerd door Ilić al was de Kortrijk-doelman kansloos wanneer Musona de rebound in doel tikt.

In de 84e minuut dook invaller Baby de zestien van Kortrijk in en werd hij neergehaald. Eerst legde de scheidsrechter de bal op de stip maar na overleg met de VAR bleek de overtreding te licht voor een strafschop.

Conclusie

Eupen is al bij al de verdiende winnaar. De Panda's speelden een uitstekende partij met doelpuntenmaker Julien Ngoy op kop. De Eupen-spits maakt een schitterend doelpunt maar woog daarnaast ook constant op de Kortrijk-defensie.

Ook spelverdeler Stef Peeters speelde een meer dan behoorlijke wedstrijd. Altijd zuiver in de passing en meerdere keren creëerde hij ook doelgevaar met enkele afgemeten steekpasses.

Nog een eervolle vermelding is er voor Kortrijk-doelman Ilić die een uitstekende partij keepte, maar bij beide tegendoelpunten kansloos was.