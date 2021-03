Guardiola blikt vooruit op Champions League-wedstrijd tegen Dortmund: "Haaland is een van de beste spitsen ter wereld"

Pep Guardiola sprak in de persconferentie voor hun wedstrijd in de FA Cup al even over de confrontatie met Dortmund en Haaland. Op 6 april ontvangen ze de Duitse ploeg in eigen huis. De trainer van Manchester City toont veel respect voor zowel Dortmund als Haaland.

"De cijfers spreken voor zichzelf", zei Guardiola als een journalist hem vroeg wat hij vond van Haaland. "Hij is nu op zijn leeftijd al een van de beste spitsen ter wereld", voegde de Spaanse coach van Manchester City er nog aan toe. Hij concludeerde wel dat hij de vraag binnen twee weken beter ging kunnen beantwoorden. Nu had Guardiola slechts enkele wedstrijden van Haaland bekeken.

© photonews

Guardiola had ook nog lof voor onze landgenoot. "Ik ken Hummels, Emre Can en Axel Witsel met heel veel ervaring", vertelde de trainer van City. "Ze schakelden Sevilla uit. In een knock-out competitie is Sevilla een van de sterkste teams ooit" zei hij ook nog. Het respect van Guardiola voor de Duitse ploeg was groot.

