Christian Benteke over concurrentie met Romelu Lukaku: "Me tonen als ik de kans krijg"

Net als Michy Batshuayi moet Christian Benteke het doen met een rol als invaller in de nationale ploeg. Hij is echter bereid elke kans te grijpen en dat zal ongetwijfeld volgende week, door de afwezigheid van Romelu Lukaku door een corona-uitbraak bij Inter, al het geval zijn.

Romelu Lukaku is de onbetwiste nummer negen van de Rode Duivels sinds Roberto Martinez het roer overnam als coach, en hij laat niet veel te wensen over.

Het is dus moeilijk voor Christian Benteke en co om een plaats in het nationale elftal te veroveren, maar dat ligt naar eigen zeggen niet alleen aan hem: "Het is niet iets wat je persoonlijk moet opvatten," vertelde hij aan RTBF. "Elke keer dat Martinez beroep op me deed, heb ik me kunnen tonen, denk ik.

En hoewel Romelu Lukaku zich volgende week niet bij de selectie in Tubeke lijkt te vervoegen,staat de voormalige aanvaller van Standard en KRC Genk te popelen om zijn kans te grijpen: "Op dit moment kom ik terug met een andere energie, ik zit in een positieve spiraal. Het is aan mij om er klaar voor te zijn als de bondscoach op me rekent zodat ik het team kan helpen."