Weergaloze pegel De Norre kandidaat voor goal van het weekend: "Alles of niets, ik kon er een 'goeie patat' op geven"

Casper De Norre is nog stevige concurrentie voor Julien Ngoy van Eupen. Die dacht misschien dat hij met zekerheid de mooiste goal van de speeldag beet had. Zijn treffer blijft natuurlijk prachtig, maar ook het doelpunt van De Norre voor OHL mocht er wezen.

Een wereldgoal die zowat uit dde lucht kwam gevallen was het. KV Mechelen leek zich zorgeloos met een 1-0-voorsprong richting rust te voetballen, tot Sowah van op rechts voor bracht. De bal kwam bij Casper De Norre en die aarzelde niet: zijn volley in één tijd resulteerde in een fantastische pegel die onhoudbaar tegen de netten vloog.

De Norre kon het zelf amper geloven en mocht na afloop van de wedstrijd met veel plezier de fase beschrijven. "Zo'n bal trappen: dat is niet twijfelen. Dat is alles of niets en het was alles". Het mooiste doelpunt uit zijn carrière? Toch zeker in 1A. "Ik heb er nog maar drie gemaakt op het hoogste niveau. Dan is het niet zo moeilijk kiezen, dit is de mooiste."

Blinde voorzet van Sowah

Ook opvallend dat Sowah hem zo blindelings wist te vinden op het terrein. Al zat het op dat gebied ook wel wat mee. "Hij zei aan de rust dat hij wist dat er iemand in zijn rug zat en dat hij blind heeft voorgelegd. Het is dan een beetje geluk dat de bal op perfecte hoogte bij mij kwam, ik kon er een 'goeie patat' op geven."