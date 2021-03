Deinze haalt het van Club NXT na spektakelrijke wedstrijd: aanvaller Deinze maakt indruk met hattrick

In 1B stonden Club NXT en Deinze deze avond tegenover elkaar. Het werd een leuke wedstrijd met veel doelpunten en uiteindelijk trok Deinze aan het langste eind. Het werd 2-4 dankzij onder meer een hattrick van Dylan De Belder.

Club NXT wilde maar al te graag nog eens de drie punten pakken en ze begonnen ook uitstekend aan de partij met een doelpunt van Thomas Van Den Keybus na nog geen 10 minuten voetballen. Toch ging Deinze nog in de eerste helft erop en erover via twee doelpunten van Dylan De Belder: 1-2 was zo de ruststand.

Ook spektakel in de tweede helft, want de wedstrijd was nog maar net terug op gang gefloten toen Mehdi Tarfi de 1-3 tegen de netten jaagde. Romeo Vermant zorgde in het slot nog voor de aansluitingstreffer (2-3), maar nog geen minuut later was Dylan De Belder daar opnieuw. De aanvaller had een hattrick beet en legde de 2-4 eindstand.

Door deze overwinning verstevigt Deinze haar vijfde plaats in het klassement. De ploeg volgt nu op twee punten van Westerlo, de nummer vier in de stand. CluB NXT blijft de hekkensluiter met slechts 8 punten na 24 wedstrijden.