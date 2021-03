De ene zijn dood is de andere zijn brood: verdient Leandro Trossard een kans bij de Rode Duivels?

Leandro Trossard komt stilaan op dreef bij Brighton. De Limburger zette na Nieuwjaar een reeks sterke prestaties neer bij The Seagulls en is nu ook geselecteerd voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden bij de Rode Duivels. Verdient hij speelkansen bij de nationale ploeg?

Na zijn doelpunt op de openingsspeeldag van het seizoen tegen Chelsea, liep het een tijdje wat moeizamer voor Leandro Trossard maar sinds de jaarwisseling heeft de Limburger de goede vorm weer te pakken. In 2021 was de gewezen Genk-speler al goed voor 3 doelpunten en 4 assists bij The Seagulls.

Wanneer we naar het ganse seizoen kijken blijven zijn statistieken toch wat mager ogen met in totaal 4 doelpunten en 5 assists in 29 wedstrijden. Al had Trossard daar een maand geleden wel een verklaring voor bij Play Sports ondanks dat hij zelf ook beseft dat het beter kan.

“Het kon meer prijs zijn, maar ik heb ondertussen al vijfmaal het doelhout getroffen. Ik hoop er dit seizoen nog bij te doen, ik wil meer”, klonk het ambitieus. ​

Beslissend

Trossard kiest echter wel zijn momenten uit om te scoren want twee keer scoorde hij dit seizoen het winnende doelpunt voor The Seagulls. Zowel tegen Tottenham als afgelopen weekend tegen Southampton schonk hij zijn ploeg de overwinning.

In totaal leverde de doelpunten van de kleine winger Brighton al negen levensbelangrijke punten op in de strijd tegen de degradatie wanneer we ook zijn prestatie van zaterdagavond tegen Newcastle meerekenen. Onze landgenoot was ook toen beslissend met een doelpunt en een assist. Eindstand 3-0 in het voordeel van Trossard en co.

Bekijk hier de beslissende doelpunten van Trossard:

Rode Duivels

Na enkele eerdere selecties zit Trossard nu ook weer bij de selectie voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden tegen Wales, Tsjechië en Wit-Rusland. Zijn debuut voor de nationale ploeg maakte hij reeds vorig jaar in het Nations League-duel tegen Denemarken.

Met het uitvallen van Eden Hazard komt er nu een plekje vrij in het elftal en ook al lijkt Yanninck Carrasco de eerste in lijn te zijn om te depanneren valt er misschien ook iets te zeggen voor Leandro Trossard aangezien hij week in week uit speelt bij Brighton en zijn vorm de goede richting in gaat.

Zeker in het duel tegen Wit-Rusland liggen er voor Martinez kansen om te experimenteren binnen het elftal en dus zou een basisplaats voor de Limburger in die partij niet zo gek zijn.