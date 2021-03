Italië voegt enorme brok ervaring toe en stelt clubicoon van AS Roma aan als assistent-bondscoach

Danielle De Rossi moet Italië aan een EK-medaille helpen. De 37-jarige middenvelder komt niet terug als international, maar gaat als assistent van Roberto Mancini aan de slag.

Danielle De Rossi is een clubicoon - hét clubicoon blijft ene Franscesco Totti - van AS Roma. Vorig seizoen passeerde hij nog even bij Boca Juniors om vervolgens afscheid te nemen van het profvoetbal.

De Italiaanse voetbalbond laat weten dat De Rossi aan de slag gaat als assistent van Roberto Mancini bij de Italiaanse nationale ploeg. “Ik ben blij om te starten aan een nieuw hoofdstuk in mijn carrière”, kijkt hij alvast uit naar de uitdaging.