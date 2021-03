Jeugdproduct debuteert na twaalf jaar voor de Pallieters: "Het echte Lierse is weer opgestaan"

Het was dit weekend weer net niet voor Lierse. Ze konden een tumultueuze week afsluiten met een mooi punt tegen Lommel SK, maar gingen alsnog de boot in. Zo blijven ze opnieuw achter met lege handen, maar het einde van een ellendig seizoen is in zicht.

De sportieve degradatie was een feit, maar enkele dagen later besloot de Pro League dat ze ook volgend seizoen mogen aantreden in 1B. Dat hoopten ze te vieren met een zege, maar tevergeefs. Ze gingen in de thuiswedstrijd tegen Lommel voor een vijfde keer op rij onderuit. Het recept van Lierse dit seizoen: jong en Belgisch talent. Ook de 20-jarige Pieter De Schrijver mocht zaterdag voor een eerste keer proeven van profvoetbal. “Ik denk te mogen terugblikken op een degelijk debuut. Ik stond met Zaroury en Morena wel voor twee ronkende namen in 1B. Het was alleszins een leerrijke avond”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen. De vleugelverdediger ademt Lierse. Hij speelt er al sinds zijn achtste levensjaar en bleef de club ook na het faillissement trouw. De Pallieters bereiden zich al voor op het volgende seizoen, dus hoopt de jonge snaak ook de resterende wedstrijden het vertrouwen te krijgen. Hij wil als voorbeeld voor de jeugdopleiding dienen. “Als ik een inspiratiebron kan zijn, heel graag. Mijn motto is om nooit op te geven. Zelfs in de donkerste dagen van het faillissement heb ik geloofd dat het goed zou komen met deze club. En het echte Lierse is ook helemaal weer opgestaan. Een familieclub waar jonge spelers hun kansen krijgen.”