Eerste prikje gezet in het Lotto Park: vaccinatiecampagne in Anderlecht officieel van start

Anderlecht levert strijd op verschillende fronten. Zo zette paars-wit gisteren een belangrijke stap richting Play-off I, maar ook naast het veld staat wordt hard gewerkt. In het Lotto Park zijn namelijk de eerste mensen ingeënt in de strijd tegen het coronavirus.

Maandag heeft voor het eerst iemand een prikje in het Lotto Park ontvangen. Daarmee is de vaccinatiecampagne van Anderlecht ook officieel op gang getrapt: “De eerste vaccinaties zijn goed verlopen. Ik wil iedereen bedankten voor de inzet en het harde werk”, vertelt burgemeester van Anderlecht, Fabrice Cumps, aan de website van RSCA.

Ook hier staat een fikse opdracht te wachten. Ze zullen in het stadion van de Brusselse club proberen om 25.000 mensen per maand een spuitje te geven. De burgemeester dacht meteen aan het stadion als de ideale locatie voor deze campagne: “Het is groot en heeft veel opties zoals een grote parking. Natuurlijk wil ik ook RSCA bedanken, dat meteen inging op onze samenwerking.”

Spuit en shirt

Volgens Jos Donvil is het symbolisch dat mensen de komende maanden de club een bezoekje komen brengen: “Dat je net in het Lotto Park je vaccin kan komen halen, de plek waar zo veel mensen opnieuw naar toe willen”, vertelt de CEO van Anderlecht.

De eerste gevaccineerde persoon, Maria, keerde niet alleen huiswaarts met een eerste spuitje, maar ontving ook een shirt van RSCA.