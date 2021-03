Ibrahimovic opvallend bescheiden tijdens persconferentie van Zweedse nationale ploeg, maar dan... "Als je het me nu echt vraagt..."

Zlatan Ibrahimovic is terug een speler van Zweden. De aanvaller van AC Milan gaf vandaag zijn eerste persconferentie als (terugkerend) international. Hij was opvallend bescheiden.

Zlatan Ibrahimovic kondigde zijn comeback bij de Zweedse nationale ploeg aan als dé terugkeer van God, maar op zijn eerste persconferentie stonden de voetjes op de grond. "Ik had in 2016 nooit gedacht dat ik zou terugkeren. Maar voor je land spelen is de grootste eer die er is. Ik ben de nationale ploeg blijven volgen en heb het zelfs gemist."

"Ik ben hier dan ook niet om er de grote show van Ibrahimovic van te maken", gaat Ibracadabra ongestoord verder. "Ik ben maar een puzzelstukje van een veel grotere puzzel. Ik heb dan ook het gevoel dat ik nog iets kan betekenen voor mijn land."

En dan...

Om dan in geheel eigen wijze te besluiten: "Maar als je het me nu echt vraagt: ja, ik ben de beste ter wereld."