Geen Yannick Carrasco bij de Rode Duivels?

Woensdagavond is het tijd voor sportieve wraak. Op het EK 2016 in Frankrijk schakelde Wales namelijk de Rode Duivels verrassend uit. Roberto Martinez selecteerde een ruime groep, maar in extremis lijkt alsnog iemand verstek moeten te geven voor de eerste WK-kwalificatiewedstrijd.

Ondertussen is iedereen opnieuw samengekomen aan het oefencomplex in Tubeke. De bondscoach heeft met zijn 33 geselecteerde namen keuze genoeg voor het duel tegen Wales. Eerder keerde debutant Orel Mangala door blessureleed naar huis, maar nu lijkt nog iemand te moeten passen voor het duel van woensdagavond. Volgens L’Avenir sukkelt Yannick Carrasco met een blessure. De 27-jarige flankaanvaller trainde individueel en verscheen niet op het trainingsveld. Geen reden tot paniek. De linkerkant kan nog door heel wat verschillende namen worden opgevuld. Onder meer Thorgan Hazard, Nacer Chadli en eventueel ook Timothy Castagne komen in aanmerking voor het plekje.





Volg België - Wales live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (24/03).