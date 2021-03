🎥 WK-voorronde: Antoine Griezmann zet Frankrijk op voorsprong met schitterend doelpunt

Ook Frankrijk is deze avond begonnen aan haar tocht richting het WK 2022. De winnaar van het WK in 2018 neemt het op tegen OekraĆÆne en Antoine Griezmann was al goed voor een schitterend doelpunt.

Antoine Griezmann is goed begonnen aan de WK-voorronde. De aanvaller van de Franse nationale ploeg maakte misschien wel het doelpunt van de avond. Hij krulde de bal aan de rand van de zestien heerlijk binnen. Bekijk hieronder het doelpunt: Fuck what a goal pic.twitter.com/t4usfyHYD2 — Griezmann Chief šŸ‡­šŸ‡ŗ (@griezmannility_) March 24, 2021