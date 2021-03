Ex-Rode Duivel staat nog steeds achter BLM-groet en legt het zelfs uit aan zijn kinderen

Christian Kabasele komt bijna terug na een lange blessure. Met Watford strijden ze voor de promotie naar de Premier League. Vandaag kwam hij in het nieuws door zijn reactie op de BLM-groet

"Op dit moment zal ik nog steeds de BLM-groet uitvoeren voor de wedstrijd", zegt Christian Kabasele. De ex-Genkie speelt al sinds de zomer van 2016 in Engeland bij Watford. Daar gaan ze telkens voor de wedstrijd op één knie zitten.

In een interview legde Kabasele uit dat zijn zoontje eerst niet begreep waarom zijn vader steeds op zijn knie ging gaan zitten: "Ik legde het hem uit waarom we dat doen en ik denk dat hij het goed begrepen had. De volgende dag wanneer hij in de tuin ging spelen, ging hij eerst op zijn knie zitten".