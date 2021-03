EA Sports beloont Dries Mertens en Leandro Trossard na sterke prestaties in het voorbije weekend

Dries Mertens en Leandro Trossard kunnen terugkijken op een succesvol weekend. Zo scoorde Mertens twee doelpunten in de topper tussen AS Roma en Napoli en ook Trossard was belangrijk door het winnende doelpunt te scoren voor Brighton tegen Southampton.

EA Sports heeft daarom besloten om Dries Mertens en Leandro Trossard te belonen op het voetbalspel FIFA 21. Ze zijn namelijk allebei opgenomen in het team van de week en hebben daardoor een nieuw kaartje gekregen op Ultimate Team. Zo heeft Dries Mertens met zijn nieuw kaartje een nieuwe rating van 86, terwijl Trossard nu over een kaartje beschikt met een rating van 82. Je kan alle andere spelers die in het team van de week staan hieronder bekijken via de tweet van EA Sports. ⚽本週最佳球隊現已於 #FUT ç™»å ´ï¼ðŸ˜‰#TOTW 26 is now live in #FIFA21 pic.twitter.com/cMuOMTDkPu — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) March 24, 2021