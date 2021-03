EK U21: Italië raakt niet voorbij Tsjechië, Spanje boekt vlotte overwinning tegen Slovenië

Op het EK U21 werden deze avond de eerste wedstrijden afgewerkt in groep B. Zo speelde Italië gelijk tegen Tsjechië en haalde Spanje het van Slovenië. Daardoor is Spanje de eerste leider in deze groep.

Spanje en Italië zijn de topfavorieten voor groepswinst in groep B op het EK U21. Italië begon goed aan haar wedstrijd tegen Tsjechië met de 0-1 van Gianluca Scamacca, maar een kwartier voor het einde kwam Tsjechië verrassend op gelijke hoogte via een eigen doelpunt van Giulio Maggiore. 1-1 werd meteen ook de eindstand. Spanje heeft haar favorietenrol wel kunnen waarmaken op de eerste speeldag. Zo haalden de Spanjaarden het vlot met 0-3 van Slovenië. Javi Puado, Gonzalo Villar en Juan Miranda waren de doelpuntenmakers.