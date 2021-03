Wereldkampioen spoelt aan bij KRC Genk

KRC Genk stelde gisteren Stefano Pinna voor. De ex-wereldkampioen Esports tekent er een contract.

Stefano Pinna speelde in het verleden voor PSV en Lille. Nu zal de 23-jarige Limburger voor Genk uitkomen. In 2018 werd hij wereldkampioen FIFA op de Playstation.

“Spelen voor KRC Genk Esports is een droom die uitkomt. Ik ben al jaren fan en heb al vele mooie momenten beleefd in de Luminus Arena. Dat ik nu de kleuren van KRC Genk in esports mag verdedigen, is een hele eer. Ons doel is te spelen op het WK FIFA!”, zegt Pinna aan KRC Genk.