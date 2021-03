Club Brugge moet al na één week drastische beslissing nemen en trekt beursgang in

Vanochtend werd al bekend dat de voorbereiding voor de beursgang van Club Brugge niet al te vlot verliep. Blijkbaar is de top tot de conclusie gekomen dat het moment nog niet rijp is, want ze trekken zich terug van de beurs, meldt De Tijd.

Club Brugge trok vorige week naar de beurs met 75 miljoen euro aan aandelen. Elk aandeel was zo'n 17,5 euro waard met een zogenoemde prijsvork tot 22,50 euro. In totaal ging het om 30 procent van de aandelen. Maar een week later is de interesse eerder beperkt te noemen.

De vele berichten van beleggers dat het geen al te beste investering zou zijn en de perceptie dat het zou dienen om de eigenaars te verrijken, maakten dat het geen al te groot succes te noemen was. Ook ontbrak de aantrekkelijkheid van een groot project, zoals de bouw van het nieuwe stadion.

Dat Club nu de beursgang intrekt, is een klap voor het imago van diezelfde eigenaars. De voorbije weken was er heel wat te doen over de beursgang en werd het in het lang en breed uitgesmeerd in de media.

Het is wel nog niet duidelijk of het gaat om een definitieve beslissing of enkel uitstel. Het kan zijn dat Club nu wacht tot de omstandigheden gunstiger zijn.