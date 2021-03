Ex-Bruggeling vertelt over zijn Deens avontuur: "Anders had ik misschien geen Champions League gespeeld"

Vorig jaar verliet Dion Cools het Jan Breydelstadion voor een nieuw avontuur in Denemarken. Bij Midtjylland doet de verdediger het behoorlijk, maar is hij naar eigen zeggen vooral gelukkig. Bij Club Brugge was hij dan ook helemaal naar de achtergrond verdwenen.

De 24-jarige rechtsback moest de duimen leggen voor Clinton Mata en kwam daardoor nog nauwelijks aan spelen toe bij blauw-zwart. Dion Cools moest dus elders op jacht naar minuten en koos toen verrassend voor een overstap richting Denemarken: “Mocht ik die stap niet gezet hebben, dan had ik misschien geen Champions League gespeeld. Het was een goede keuze want ik ben hier tevreden”, vertelt hij aan Sporza.

De Deense landskampioen mocht ook voor het eerst aantreden in de Champions League. Daar kwamen ze in een stevige groep met Liverpool, Ajax en Atalanta terecht: “Een fantastische ervaring voor de hele club”, klonk het.

Bij Midtjylland komt de landgenoot een andere ex-Bruggeling tegen. Alexander Scholz (Ex-Lokeren, Standard) kon zijn stempel bij Club niet op het elftal drukken, maar kroonde zich in zijn thuisland wel tot Speler van het Jaar.

Volgens Dion Cools is deze uitreiking ook volledig terecht. Want de 28-jarige Deen knapt niet alleen het defensieve werk op, maar draagt ook zijn steentje op offensief vlak bij: “Hij heeft een zeer groot aandeel in de opbouw van achteruit en zorgt voor openingen. Verdedigend doet hij uitstekend zijn werk, maar ook zijn intelligentie is een grote troef. En zijn stijl … dat is iets anders.”

Bij hun nieuwe werkgever zijn de defensieve spelers ook uitgegroeid tot hechte vrienden: “Hij heeft mij geholpen om een woning te vinden en bepaalde papieren in orde te brengen.”