Fantastisch nieuws: Philippe Clement recupereert jongeling na vijf maanden afzien

De coronaziekenboeg is leeggelopen bij Club Brugge, ondertussen worden ook enkele andere spelers gerecupereerd bij blauw-zwart.

Enkele weken geleden werd al duidelijk dat Samuel Asoma na een positieve coronatest opnieuw uit quarantaine mocht.

De jongeling staat ondertussen ook effectief terug op het oefenveld, want naast corona was hij ook maandenlang aan het revalideren van een blessure.

Asoma is back after five months of injury! šŸ˜šŸ‘ŠšŸ½ #ClubNXT pic.twitter.com/ZsAAOt9kJl — ClubNXT (@ClubNxt) March 24, 2021

Na vijf maanden zonder wedstrijd lijkt hij nu opnieuw klaar te zijn om nog enkele wedstrijden mee te pikken met inzet.

Begin dit seizoen zat hij even in de A-kern bij Philippe Clement, de kans is groot dat hij nu het seizoen zal uitdoen bij Club NXT en nog wat speelminuten te vergaren in 1B om vervolgens misschien door te groeien richting volgend seizoen.