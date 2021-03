Vriend en vijand niet echt te spreken over veld van OHL: "Ik hoop dat we niet snel weer op zo'n slecht veld moeten spelen"

Na de wedstrijd was vriend en vijand het over één zaak eens: het veld aan Den Dreef lag niet optimaal. Terwijl de Rode Duivels er niet al te veel over wilden klagen, was dat bij de Welshmen toch even anders.

"Het veld was niet goed. Dat is geen excuus, maar op de kleine ruimtes was het wel lastig om te combineren", klonk het bij Toby Alderweireld. Ook Romelu Lukaku keek naar het veld. "Het was niet evident, maar we zijn toch dankbaar aan Leuven dat we hier mogen spelen. Ik wil er niet te veel over klagen."

Het veld was eigenlijk in het nadeel van de Rode Duivels, die toch wel bekend staan om hun combinatievoetbal. Maar ook Wales had er last van. "Ik weet niet echt waarom we op zo'n slecht veld moesten spelen", zei Connor Roberts. "Het was uiteraard voor de twee ploegen zo, maar ik denk toch dat België er baat bij heeft om op een beter veld te spelen. Ik hoop dat we niet snel weer op zo'n veld moeten spelen."

Nochtans heeft OHL al verschillende keren de greenkeepersprijs gewonnen met hun normaal gezien goed onderhouden grasmat. Maar deze winter heeft er ook stevig ingehakt. Begin januari lag het trouwens nog veel slechter.