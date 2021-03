Nederlands voetbalelftal gaat af in Turkije, moeten ze hun WK-droom al opbergen?

Na één speeldag in het kwalificatietoernooi voor het WK moet Nederland meteen al achtervolgen. Gisteren verloor Oranje met 4-2 op het veld van Turkije. Moeten de Nederlanders zich zorgen beginnen maken?

4-2, dat was de score na 90 minuten in Istanboel. De Nederlanders werden volledig gesloopt door één man, Burak Yilmaz. De Turkse spits van Lille is al 35 jaar oud, maar vond gisteren drie keer de weg naar doel. Bij de Turken lopen er echt niet veel vedetten rond, maar toch was het voldoende om de Nederlanders te slopen. Hoe komt dat? We overlopen de opstelling.

Om te beginnen heeft Nederland een probleem met hun doelmannen. Gisteren speelde Tim Krul. De 32-jarige Krul speelt bij Norwich in de Engelse tweede klasse, maar zit al lang voorbij zijn topperiode. Bij de 3-0 gisteren zag de ex-Newcastledoelman er ook alles behalve goed uit. Jasper Cillessen is eigenlijk de nummer één van Oranje. Met 60 interlands op zijn naam heeft hij ook al een hele hoop ervaring. Het probleem van Cillessen is dat hij al jaren geen eerste keuze is geweest bij zijn club. Op drie jaar tijd bij Barcelona speelde hij slechts 32 wedstrijden en dit seizoen stond hij bij Valencia ook slechts vijf keer onder de lat. Maarten Stekelenburg is de derde doelman, maar hij is ondertussen al 38 jaar oud. Een jonge, frisse doelman zoeken wordt dus cruciaal in het opbouwen van een nieuw succesvol Oranje.

Van Dijk wordt gemist

Met Virgil Van Dijk beschikken de Nederlanders over een van de beste verdedigers ter wereld. Samen met Matthijs de Ligt vormen ze een sterk duo centraal achterin. Gisteren speelde de Ligt naast Daley Blind. Op zich is dat ook geen verkeerd centraal duo, maar beide spelers wisten geen antwoord te vinden op de Turkse spits, Burak Yilmaz. Als Van Dijk terug is, zou bondscoach Frank de Boer eens een 3-5-2 moeten uitproberen. Gisteren speelde Oranje in een 4-3-3, maar de backs vielen door de mand. Owen Wijndal en Kenny Tete brachten aanvallend niets bij en voerden ook verdedigend hun taken niet goed uit. Zelfs al is Van Dijk nog niet terug, dan zou de Boer nog een 3-5-2 kunnen spelen met Joel Veltman centraal achterin. Dat lijkt zelfs beter dan hoe Oranje gisteren stond opgesteld in verdedigend opzicht.

Ook op het middenveld boterde het niet. Maarten De Roon toonde nog maar eens dat het te weinig was om te overtuigen bij Oranje. De 29-jarige middenvelder van Atalanta speelt degelijk op clubniveau, maar heeft bij het Nederlandse nationaal elftal nog nooit zijn stempel kunnen drukken. De Nederlanders waren dan ook verbaasd dat man in vorm bij Ajax, Davy Klaassen op de bank begon. Hij viel in en scoorde ook meteen. Met Donny van de Beek leek Oranje een geweldige middenvelder in hun rangen te hebben. Dit seizoen is hij vaste bankzitter bij Manchester United en speelde hij in totaal slechts zo'n 1.100 minuten. Ook bij Oranje kwam hij gisteren niet van de bank. Georginio Wijnaldum en Frenkie De Jong speelden gisteren wel een degelijke wedstrijd. Zij toonden ten minste vechtlust. Op hen kan je weinig tot niets aanmerken.

Waar is die inzet gebleven?

Steven Berghuis en Donyell Malen bekleedden gisteren de flanken. Malen was het absolute dieptepunt bij Oranje. De 22-jarige PSV'er liet in de Eredivisie al vaak zien wat voor een talent hij is, maar gisteren... . Hij maakte de penaltyfout waaruit de 2-0 voortkwam en miste enkele opgelegde kansen. Ook Steven Berguis van Feyenoord liet niet zien waar hij voor staat. Dit seizoen scoorde hij al 15 keer en deelde hij elf assists uit in de Eredivisie. Gisteren creëerde hij compleet geen gevaar. Hij bleef 90 minuten lang op het veld staan, maar kreeg niets klaar. Het ontbrak beide flankaanvallers aan inzet gisteren. Memphis Depay kende ook een vreemde avond. Hij deelde de twee assists uit voor de Nederlandse doelpunten. Het konden er drie zijn als Malen de opgelegde kans die Depay hem aanbood afwerkte, maar dat deed hij niet. Depay miste daarbovenop ook nog een strafschop.

Gisteren ging heel Nederland af. De kern bleek te zwak voor een hecht elftal als Turkije. Te veel individuen denken bij Oranje dat ze alles zelf kunnen oplossen, maar daar kwam gisteren niets van in huis. Met het Noorwegen van Haaland en Martin Ødegaard zijn ze ook nog niet klaar. Noorwegen, Turkije en Montenegro staan momenteel drie punten voor op de Nederlanders. Als de Boer het WK wil halen, wint hij best de groep. De tien tweedes uit de poules voor het WK worden vergezeld van de twee beste groepswinnaars van de Nations League, op basis van de algemene ranglijst van de Nations League, die buiten de top twee van hun kwalificatiegroep eindigden. Zij spelen dan nog finalewedstrijden tegen elkaar tot er drie winnaars overblijven. Een serieuze opdracht dus, voor de Boer & co. Zaterdag spelen ze tegen Letland en volgende week dinsdag op Gibraltar. Dat zou geen probleem mogen zijn voor Oranje. Als ze geen zes op zes pakken kunnen ze misschien wel al een kruis maken door hun kwalificatiekansen voor het WK.