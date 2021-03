Vlaamse beleggers duidelijk over beursgang Club Brugge: "Is helemaal geen belegging"

De beursgang van Club Brugge heeft al heel wat voeten in de aarde gehad. En ook de Vlaamse Federatie voor Beleggers (VFB) heeft nu van zich laten horen in de zaak.

De vraag of het een goede belegging zou zijn om in Club Brugge te investeren? "We zijn eigenlijk van oordeel dat het helemaal geen belegging is", aldus CEO Ben Granjé van het VFB bij Business AM.

Voor supporters?

"Wie koopt die aandelen? Supporters of mensen die meegaan in de hype. Als je een supporter bent van Club Brugge, moet je dat zeker doen."

"Als je geen diehardfan bent, kan je beter wachten tot na de introductie op de beurs. Dit is helemaal geen belegging."