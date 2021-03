Vrijdagmiddag kan Anderlecht opnieuw revanche nemen na debacle tegen KV Kortrijk

Anderlecht telt aardig wat internationals. Vincent Kompany moet dus zonder een heleboel jongens een plannetje voorbereiden om in het slot alsnog een plek in de top vier te veroveren. Tijd voor andere jongens om zich in de kijker te spelen, ze krijgen ook meteen hun kans.

Vrijdagmiddag brengt KV Kortrijk namelijk een bezoekje aan het oefencentrum in Neerpede. Daar zullen beide ploegen een oefenwedstrijd achter gesloten deuren spelen. Voor paars-wit de mogelijkheid om enkele jongens met een gebrek aan wedstrijdritme speelminuten te laten verzamelen. Ook voor de Kerels kan het een leerrijke trip worden. Ze gingen afgelopen weekend troosteloos onderuit tegen KAS Eupen. Na het laatste fluitsignaal sprak trainer Luka Elsner duidelijke taal. Het zal voor de Sloveen dus experimenteren worden en eventueel zoeken naar het ideale recept voor volgend seizoen. Onze Kerels spelen morgen een oefenwedstrijd achter gesloten deuren tegen @rscanderlecht.



šŸŸ Neerpede

šŸ•› 12u00

šŸ¦ Livefeed op Twitter

šŸŽ„ Livestream MyKVK-leden



