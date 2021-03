Feyenoord legt reddingsboei van 50 miljoen naast zich neer

Feyenoord heeft een bod van vijftig miljoen euro geweigerd om de club voorlopig uit de brand te helpen.

Het Nederlandse blad Voetbal International heeft een presentatie in handen gekregen waaruit blijkt dat het bestuur van Feyenoord een reddingsboei van 50 miljoen Euro heeft geweigerd. Wetend dat Feyenoord zowel financieel als sportief in moeilijk vaarwater zit is dit opvallend nieuws.

Bij de 'Vrienden van Feyenoord' circuleert een presentatie, die in handen is van VI en veel vragen oproept. Daarin wordt gesteld dat al in mei 2020 Feyenoord het aanbod vanuit Rotterdam kreeg voor een injectie van vijftig miljoen euro. Een deel daarvan was bestemd om het stadion dat intussen onderpand is bij Goldman Sachs, weer in eigen handen te krijgen. Een bod dat later in het jaar nog een keer zou zijn gedaan.

Officieel ging dat via de mensen achter De Moderne Kuip, die met hun Plan B pleiten voor een goedkoper en vernieuwd Feyenoordstadion. Een vangnet voor het veel te dure stadion, dat er nog steeds niet is. De man achter dat geld was echter niemand minder dan Aat van Herk, een Rotterdamse miljardair. Hij noemde het nieuwe stadion al eerder 'een kansloos' project en gruwelt als Rotterdammer van de boven De Kuip cirkelende Amerikanen. Van Herk heeft geen zin in gedoe, laat staan publiciteit, maar was wel bereid De Kuip te redden.