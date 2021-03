Belgische doelman in Turkije legt uit waarom hij niet voor Antwerp of Standard koos, maar dat deze zomer wel zou doen

Ruud Boffin uit Sint-Truiden is doelman bij het Turkse Antalyaspor. In de wintermercato besliste hij om niet naar de Jupiler Pro League te komen, maar deze zomer zou dat wel eens anders kunnen zijn.

De ploeg vocht vorig seizoen tegen degradatie, maar is dit jaar middenmoter en bekerfinalist. De 33-jarige Ruud Boffin stond in de belangstelling van Antwerp en Standard tijdens de wintermercato, maar hield bewust de boot af.

“Uiteindelijk zit ik ook al van mijn zestiende in het buitenland en speel ik nu al bijna tien jaar in Turkije. Op een bepaald moment is het dan goed geweest”, zegt Boffin aan HLN. “Maar ik hou mijn opties nog open. Na dit seizoen lig ik nog een jaar contract bij Antalyaspor en dat doe ik in principe gewoon uit.”

Een stap terug naar België lag deze winter binnen de mogelijkheden. “Maar in voetbal kan het snel gaan. De interesse van Antwerp en Standard is gekend, maar zij kwamen aankloppen tijdens de winterstop en toen wilde Antalyaspor me niet laten gaan.”

Boffin heeft het immers heel goed in Turkije. “Mocht het hier niet goed gaan, zou het makkelijker zijn om alles achter me te laten, maar op het gemis van mijn familie na is het hier heerlijk leven. Ik word hier gerespecteerd, krijg goede commentaren en alles is perfect geregeld. De clubleiding zou me graag zien bijtekenen en wie weet doen ze me hier een aanbod dat ik niet kan weigeren.”

Al zou de coronacrisis wel eens een reden kunnen zijn dat hij toch terugkeert. “Ik was net een week terug in België en corona maakt de situatie met mijn gezin er niet makkelijker op. Het weerzien is altijd heerlijk, maar het afscheid wordt zwaarder. Mijn vader wil in de huidige omstandigheden geen vliegtuig op en ik zag een deel van mijn familie al ruim een jaar niet meer.”