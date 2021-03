Argentijns icoon zet stapje terug en stopt met zijn functie als voorzitter

Juan Sebastian Veron, ex-speler van onder meer Manchester United en Inter Milaan, houdt het voor bekeken in Argentinië.

Niet als speler, de voormailige middenvelder is ondertussen 46 jaar en sinds 2017 op voetbalpensioen. In 2014 werd hij voorzitter-speler van de Argentijnse ploeg Estudiantes en in 2016 zou hij normaal gezien stoppen als speler maar hij deed de belofte om door te gaan als 65 procent van de plaatsen in het stadion gevuld zouden zijn.

Na zijn voetbalcarrière bleef Veron wel voorzitter van Estudiantjes maar hij heeft nu besloten om een stap terug te nemen en de rol van vicevoorzitter op zich te nemen. "Dan zal ik misschien minder in het middelpunt van de belangstelling staan, maar ik zal met dezelfde toeweiding voor de club blijven werken", klinkt het bij de voormalige middenvelder.