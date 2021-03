🎥 Fail: Ousmane Dembélé trapt vreselijk slechte corner

De Barça-speler loodste Frankrijk met een doelpunt naar de overwinning tegen Kazachstan, maar trapte ook een van de slechtste corners van het seizoen.

Ousmane Dembélé bevestigde vanmiddag zijn goede vorm van bij Barcelona. Na 19 minuten trapte hij Les Bleus al op voorsprong tegen Kazachstan. Het was nog maar het derde doelpunt van de 23-jarige flankaanvaller voor Frankrijk. Het was ook de eerste keer sinds 11 oktober 2018 dat Dembélé in de basis stond bij de Fransen.



Minder knap was de hoekschop die Dembélé trapte 20 minuten voor tijd. Hij gleed uit en zo ging de bal gewoon buiten.