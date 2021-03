Analist zag "heel matige prestatie" van Rode Duivels: "Chadli was verkeerde keuze"

De laatste keer dat België in een wedstrijd met inzet niet kon winnen van een ploeg buiten de top 10 van de FIFA-ranking is al geleden van maart 2017. Toen speelden de Rode Duivels 1-1 tegen Griekenland.

Het gelijkspel tegen Tsjechië was dus zeer onverwacht voor heel de natie. Niet goed spelen en toch winnen, dat zijn de Duivels nu kwijt. Ook Sporza-commentator Peter Vandenbempt zag dat het niet goed was. "Verliezen zou onterecht geweest zijn, winnen ook. Een gelijkspel is precies wat de Belgen verdienden", klinkt het.

Wanneer de opstelling bekend raakte, waren er vooral veel vraagtekens over de naam van Nacer Chadli. De winger speelde al sinds januari geen wedstrijd meer door een blessure en speelde tegen Tsjechië geen denderende wedstrijd. "Dat begrijp ik echt niet, een verkeerde keuze van Martinez. Maar ook anderen tekenden niet present. Youri Tielemans was heel afwezig", gaat hij verder.

Net als tegen Wales kwamen de Rode Duivels op achterstand tegen Tsjechië. "We moeten ons zorgen maken over de defensie. Vertonghen zit niet in zijn beste periode en Vermaelen moest tegen Wales al afhaken na 45 minuten. Die defensie, dat verontrust me", besluit hij