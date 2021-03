Robert Lewandowski scoort altijd en overal!

Polen nam het vanavond op tegen voetbaldwerg, Andorra. Wie anders dan Lewandowski stond in de spits bij Polen en hij deed wat er van hem verwacht werd. Hij scoorde tweemaal en zo won Polen gemakkelijk van Andorra.

Met deze twee doelpunten scoorde hij zijn 47ste doelpunt van het seizoen en zijn 16de in de laatste 10 wedstrijden. Indrukwekkende cijfers van de Pool van Bayern München.

Robert Lewandowski has now scored in each of his last 10 games for club and country.



⚽️ vs. Arminia

⚽️ vs. Frankfurt

⚽️ vs. Lazio

⚽️⚽️ vs. Cologne

⚽️⚽️⚽️ vs. Dortmund

⚽️ vs. Bremen

⚽️ vs. Lazio

⚽️⚽️⚽️ vs. Stuttgart

⚽️ vs. Hungary

⚽️⚽️ vs. Andorra



16 goals in total. 😎 pic.twitter.com/FQbbKePUEb