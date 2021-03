Wie wil hem niet? Manchester City-spits deze zomer gratis op te halen

Sinds 2011 is Sergio Agüero een vaste waarde bij Manchester City. Na tien jaar zal er deze zomer een einde komen aan dat huwelijk. De Argentijnse spits heeft de clubs voor het uitkiezen.

Sergio Agüero zijn contract bij Manchester City loopt deze zomer af. Na 384 wedstrijden, 257 doelpunten en 73 assists lijkt de carrière van de Argentijnse spits bij City erop te zitten. Dit seizoen speelde hij amper nog wedstrijden en kon hij ook slechts drie keer scoren over alle competities heen.

De Spaanse krant Marca meldt dat er drie clubs verregaande interesse tonen in de 32-jarige Argentijn. Barcelona, ​​Paris Saint-Germain en Juventus zouden Agüero deze zomer graag bij hen zien tekenen. Wat zeker is, is dat Agüero zal moeten werken aan zijn fitheid. Dat was dit seizoen vaak een probleem.